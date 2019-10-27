Последние новости раздела
- Пушков заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе17:12
- МИД РФ отреагировал на заявление Минобороны Украины об «опыте пятилетней войны с Россией»16:09
- В Киев прибыла Венецианская комиссия и готовит заключение по языковому закону15:51
- «Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»14:53
- Ляшко жестко раскритиковал действия нового правительства. ВИДЕО14:33
- В Украине назвали единственный способ наказать Путина14:12
- В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"12:30
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"12:12
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян11:12
- Виталий Портников: "Времени уже практически не осталось"10:51
В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"
27.10.2019 12:30
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что находящиеся в Золотом вооруженные люди могут помешать разведению сил на Донбассе и, следовательно, переговорам Нормандской четверки".
Об этом он написал в Twitter, передает segodnya.
"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи (нормандской – Ред.) "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО", – написал Пушков.
Теги: Донбасс, Москва, разведение, АТО, добровольцы, нормандская четверка, Золотое, Зеленский
Читайте также:
- Пушков заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе
- Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск
- Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"
- Кабмин будет компенсировать покупку жилья добровольцам и волонтерам АТО
- Уряд надасть статус учасника АТО добровольцям
- Бочкала: судят добровольцев, настоятельно рекомендуют дать показания на командиров, тогда срок скостят
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе18:54
- Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"18:23
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат07:30
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- Такого ноября в Украине еще не было: синоптики подробно рассказали, чего ожидать22:01
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года19:56
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий