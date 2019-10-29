Россия на пороге создания "универсальных солдат": геном человека изменят

29.10.2019 08:48

Российские ученые заявили о готовности редактировать человеческий геном. Первая операция по вмешательству в генетический код человека состоится уже в ближайшее время.

Российские ученые заявили готовности к уникальному эксперименту, в ходе которого они намерены редактировать генетический код человека. Дать свой генетический материал для уникального опыта согласилась супружеская пара, у которой есть проблема с наследственностью передает Диалог.UA.

Оба супруга, согласившиеся принять участие в рискованном эксперименте, имеют наследственную глухоту. Ген с патологией достался и их первенцу. Теперь супруги подумывают о рождении второго и рассматривают участие в научном эксперименте как шанс родить здорового ребенка. В редактировании человеческого генома россияне не первопроходцы. Первым такой эксперимент поставил год назад китайский ученый Хе Дзянкуй. Он отредактировал генетический код девочек-близняшек, у которых отец был носителем ВИЧ-инфекции. На ранней стали развития зародыша эмбрионам заменили гены, отвечающие за защиту от ВИЧ. После рождения близняшек обследование показало: их иммунная система получила нужную защиту и теперь ВИЧ-инфекция им не угрожает. Однако вместо того, чтобы обеспечить зеленую улицу научным изысканиям своего соотечественника, китайские власти признали его работу незаконной, а на самого ученого завели уголовное дело. После этого он бесследно исчез, а об экспериментальных двойняшках "забыли" и судьба их неизвестна. В России эксперименты с человеческим геномом также не разрешены. Впрочем, они и не запрещены., а значит, согласно закону, ими можно заниматься. Используя законодательную щель, которая вот-вот может захлопнуться, российский генетик Денис Ребриков спешно готовит свой эксперимент, попутно широко его анонсируя. Очевидно, на тот случай, если вдруг кто-то вздумает его запретить. Тогда можно уличить законодателей в мракобесии. Ребриков почти уверен, что эксперимент будет успешным, и ему удастся устранить генетическую поломку еще на стадии раннего эмбриона. Правда, и сам он публично признает, что эту операцию можно выполнить достаточно точно, акцентируя на слове "достаточно". В общем, если его эксперимент пройдет успешно, то это может стать колоссальным прорывом в области лечения сотен наследственных заболеваний, против которых мировая медицина пока бессильна. Однако у этой "медали", как у всякой иной, есть и другая сторона. Если плодами генетиков захотят воспользоваться военные, а такое весьма вероятно, то планету могут заполнить полчища "универсальных солдат", которым неведомы боль, страх и сомнения. В общем, может появиться армия неких "дольфов лундгренов", перед которой самые вышколенные и жестокие вояки покажутся мальчиками из песочницы.