Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу

29.10.2019 11:18

Скандальная поездка президента Украины Владимира Зеленского в Золотое, где он на повышенных тонах пообщался с добровольцами ВСУ и ветеранами АТО, была не единственной, так как состоялась еще одна ночная поездка на передовую Донбасса.

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский совершил еще одну "тайную" непубличную ночную поездку на передовую Донбасса, передает Диалог.UA, ссылаясь на Еспресо.TV.

По его мнению, данный маневр был чрезвычайно опасным для главы государства. "Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок? Потому что, кроме того что мы видели, была еще одна поездка. Ночная поездка на переднюю линию. Кто будет отвечать за это?" - эмоционально заявил дипломат. Бессмертный особенно подчеркнул, те кто занимается планированием подобных операции с участием Зеленского, должны помнить, что наш президент является Главнокомандующим в условиях войны против России. "Если такие решения принимаются начальником штаба ООС, много людей везли президента на передовую, то эти люди не дружат с головой. Это очень опасная вещь", – добавил Бессмертный.