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В США авиашоу закончилось трагедией. ВИДЕО

02.11.2019 11:50
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В США авиашоу закончилось трагедией. ВИДЕО

В Соединенных Штатах Америки во время авиашоу упал самолет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

Трагедия произошла в штате Флорида. Во время шоу потерпел крушения самолет, а его пилот погиб. В результате авиакатастрофы больше никто не пострадал.

По словам местного шерифа, шансов спасти пилота не было, несмотря на то, что пожарные и спасательные команды оперативной прибыли на место крушения.



Теги: США, Донбасс, трагедия, самолет, пилот, гибель, авиашоу, крушение
 
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