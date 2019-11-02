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В США авиашоу закончилось трагедией. ВИДЕО
02.11.2019 11:50
В Соединенных Штатах Америки во время авиашоу упал самолет.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.
Трагедия произошла в штате Флорида. Во время шоу потерпел крушения самолет, а его пилот погиб. В результате авиакатастрофы больше никто не пострадал.
По словам местного шерифа, шансов спасти пилота не было, несмотря на то, что пожарные и спасательные команды оперативной прибыли на место крушения.
Теги: США, Донбасс, трагедия, самолет, пилот, гибель, авиашоу, крушение
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