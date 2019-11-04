Танки НАТО у границ России: Путин в ярости

04.11.2019 19:20

На территории Литвы стартовали военные учения НАТО «Железный волк-II» (Iron Wolf-II). В масштабных маневрах принимают участие около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса из Бельгии, США, Чехии, Великобритании, Норвегии, Германии и других стран.

Основная фаза учений продлится до 18 ноября, после чего боевая техника вернется к местам постоянной дислокации, сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Литвы.

Всего в учебно-боевых мероприятиях планируется задействовать около тысячи единиц техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и боевые машины. В ходе учений военнослужащие НАТО отработают взаимодействие в ходе наступательных и оборонительных операций.

Россия заявляет, что участившиеся военные учения в Балтийском регионе и беспрецедентное усиление активности НАТО у российских границ не способствует укреплению стратегической стабильности в регионе. Москва, как дал понять президент РФ Владимир Путин, расценивает это как попытки нагнетания напряженности.

НАТО объясняет активность необходимостью сдерживания "угрозы со стороны России".

Источник: https://from-ua.com