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Япония отказала в визе крымской саксофонистке c российским паспортом
07.11.2019 14:00
Посольство Японии в России отказало в визе на въезд в страну саксофонистке из Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт после незаконной аннексии полуострова Россией, сообщает Телеграф.
"Власти Японии запретили въезд саксофонистке из Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт после незаконной аннексии Москвой полуострова", - говорится в сообщении.
Посольство Японии в Москве настаивает на том, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку Япония не признает аннексированный Крым территорией РФ.
Теги: Крым, Япония, виза, отказ
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