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Bellingcat выяснила новую "личность" Безлера
Международная независимая следственная группа Bellingcat выяснила, что Россия выдала боевикам Безлеру и Иванникову новые паспорта, но не внесла их в базу налогоплательщиков, поскольку они не имеют идентификационных номеров, сообщает НВ.
Игорь Безлер получил документы на имя Игоря Николаевича Берегового, который родился 30 декабря 1965 года, а Олег Иванников — на имя Андрея Лаптева, который родился 6 апреля 1967 года.
Поскольку новые документы Безлеру и Иванникову создавались одновременно, разница в их номерах составляет несколько десятков — 4 513 078 492 и 4 513 078 464 соответственно.
По данным Bellingcat, оба боевика являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба РФ.
Кроме того, отмечается, что новые паспортные данные Безлера совпадают с данными реального человека, который живет в оккупированном Симферополе.
Теги: Россия, имя, паспорт, bellingcat, Безлер (Бес)
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