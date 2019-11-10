Задержанного польским бюро Интерпола члена УНА-УНСО передали на поруки украинскому консулу

10.11.2019 18:30

Задержанного в Польше одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. Об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает телеканал 112 Украина.

"Сотрудника Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека (Игоря Мазура) передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве", - говорится в сообщении.

Одного из лидеров УНА-УНСО, ветерана АТО Игоря Мазура ("Тополю") задержали в Польше утром 9 ноября. Отмечается, что он был задержан по запросу РФ через Интерпол.