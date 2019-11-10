Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Задержанного польским бюро Интерпола члена УНА-УНСО передали на поруки украинскому консулу

10.11.2019 18:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Задержанного польским бюро Интерпола члена УНА-УНСО передали на поруки украинскому консулу

Задержанного в Польше одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. Об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает телеканал 112 Украина.
"Сотрудника Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека (Игоря Мазура) передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве", - говорится в сообщении.
Одного из лидеров УНА-УНСО, ветерана АТО Игоря Мазура ("Тополю") задержали в Польше утром 9 ноября. Отмечается, что он был задержан по запросу РФ через Интерпол.



Теги: Россия, Польша, Интерпол, УНА-УНСО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх