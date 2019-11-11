Премьер-министр Польши обвинил Макрона в заигрывании с "русским медведем"

11.11.2019 10:00

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится построить стратегические отношения с Россией, однако не ощущает "горячего дыхания русского медведя на шее", сообщает Главред.

В интервью The Financial Times глава польского правительства подчеркнул, что Макрон безответственно относится к НАТО.

Моравецкий решил напомнить французскому лидеру, что НАТО является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира". Он добавил, что существует угроза, поскольку Россия систематически вмешивается во внутреннюю политику Грузии, Беларуси и Украины.

"Макрон находится в другом положении, потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее", — пояснил Моравецкий.

Премьер высказал надежду, что Франция пересмотрит свои заявления и в итоге выполнит обязательства.