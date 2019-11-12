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Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане и обсудить урегулирование конфликта на Донбассе, сообщает Корреспондент.net.
"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (конфликт на Донбассе – ред.). Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", – сказал Назарбаев на заседании политического форума Астана клуб в Нур-Султане.
Назарбаев отметил, что есть предложения обсудить конфликт в нормандском формате, привлечь к дискуссии США, но он убежден, что проблема "решается только между двумя государствами, а не между всеми".
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев
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