Коломойский предложил помириться с Россией за 100 миллиардов долларов

13.11.2019 13:30

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда, сообщает Телеканал новостей «24».

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – заявил Коломойский в интервью The New York Times.

По его словам, "возобновление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины".