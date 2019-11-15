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Венедиктов анонсировал суд над Гиркиным

15.11.2019 09:00
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Венедиктов анонсировал суд над Гиркиным

В окружном суде Гааги будет рассматриваться уголовное дело о крушении боинга рейса МН-17, обвиняемыми по которому проходят четыре человека, в том числе террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Об этом в своем Telegram-канале сообщил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает INFORESIST.
По его сведениям, обвиняемые: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.
Игорь Гиркин – «экс-министр обороны ДНР», полковник ФСБ в отставке. Сергей Дубинский («Хмурый») – отставной офицер ГРУ РФ. По версии следствия – ключевая  фигура в организации транспортировки «Бука» из Донецка в поселок Снежное, откуда был произведен роковой выстрел ракетой. Сергей Дубинский («Хмурый») – отставной офицер ГРУ РФ. По версии следствия – ключевая  фигура в организации транспортировки «Бука» из Донецка в поселок Снежное, откуда был произведен роковой выстрел ракетой. Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения «ГРУ ДНР». причастен к охране установки «Бук» в районе места пуска к югу от Снежного. Не исключено, что координировал транспортировку «Бука» из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию «Бука» с места пуска обратно в Россию.
Первое судебное заседание запланировано на 9 марта следующего года на 10:00 по центральноевропейскому времени.



Теги: суд, Гаага, Mh17, Гиркин
 
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