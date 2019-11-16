В России внезапно умер известный оппозиционер

16.11.2019 20:00

Лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев скончался на 42-м году жизни в поезде Тамбов-Москва, сообщает ТСН.

"Сегодня ночью умер Никита Исаев. Причина смерти - скорее всего, сердце. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева", - сообщил пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко.

Следственный комитет России начал проверку по этому факту.