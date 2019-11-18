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Россия передала Украине захваченные корабли
18.11.2019 13:00
Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли. "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября передали в открытом Черном море, сообщает Телеканал новостей «24».
Теперь артиллерийские катера ВМС Украины направляются в Одессу в сопровождении буксиров "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательного корабля "Сапфир".
О точном состоянии освобожденных кораблей пока информации нет – они пробыли в российском плену почти год.
Теги: Украина, Россия, Керчь, корабли
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