Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире

19.11.2019 13:00

Основатель Microsoft Билл Гейтс возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира, обойдя основателя Amazon.com Джеффа Безоса. Рейтинг 18 ноября опубликовало агентство Bloomberg, передаёт Радіо Свобода.

Состояние Гейтса оценивается в 110 миллиардов долларов, у Безоса на миллиард меньше. Часть состояния Безос потерял после развода. Его бывшая жена Маккензи Безос занимает в рейтинге 24 место с состоянием в $ 35 миллиардов.

Третью позицию в списке занимает француз Бернар Арно (103 миллиарда), который возглавляет группу LVMH, четвертое - известный инвестор Уоррен Баффетт (86,6), пятое - глава Facebook Марк Цукерберг (74,5).

Среди украинцев в топ-500 самых богатых людей планеты попал лишь Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 5,61 миллиарда долларов. За последний год они выросли на 396 миллионов.