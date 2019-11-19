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Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире

19.11.2019 13:00
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Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире

Основатель Microsoft Билл Гейтс возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира, обойдя основателя Amazon.com Джеффа Безоса. Рейтинг 18 ноября опубликовало агентство Bloomberg, передаёт Радіо Свобода.
Состояние Гейтса оценивается в 110 миллиардов долларов, у Безоса на миллиард меньше. Часть состояния Безос потерял после развода. Его бывшая жена Маккензи Безос занимает в рейтинге 24 место с состоянием в $ 35 миллиардов.
Третью позицию в списке занимает француз Бернар Арно (103 миллиарда), который возглавляет группу LVMH, четвертое - известный инвестор Уоррен Баффетт (86,6), пятое - глава Facebook Марк Цукерберг (74,5).
Среди украинцев в топ-500 самых богатых людей планеты попал лишь Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 5,61 миллиарда долларов. За последний год они выросли на 396 миллионов.



Теги: рейтинг, Билл Гейтс, Bloomberg, богатство
 
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