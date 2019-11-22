Последние новости раздела
- В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии09:30
- Вице-премьером Канады стала этническая украинка 19:19
- ФСБ РФ заявила о задержании в Южном военном округе "украинского шпиона"09:00
- Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире13:00
- В Тбилиси спецназ разогнал протестующих под парламентом16:30
- Россия передала Украине захваченные корабли13:00
- Россия возвращает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе08:30
- В России внезапно умер известный оппозиционер20:00
- США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе 17:36
- Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа13:06
В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии
22.11.2019 09:30
В Испании Национальный суд инициировал расследование участия российской разведки в попытке проведения референдума о независимости Каталонии, передает НВ.
Как сообщается, речь идет о секретном подразделении ГРУ «29 155», занимающееся дестабилизацией в странах Европы.
По имеющимся данным, судья Мануэль Гарсия Кастельон поручил проведение следствия по факту вмешательства со стороны РФ Генеральной информационной комиссии испанской полиции, которая специализируется на борьбе с терроризмом.
В то же время информация о предварительном производстве на данное время хранится в тайне.
Теги: Россия, разведка, расследование, Каталония
Читайте также:
- Дом-2 могли взорвать из мести
- Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса
- Десятилетней девочки, погибшей в начале апреля в Петровском районе, ... не существует
- Басурин подтвердил продвижение и укрепление бойцов ООС под Горловкой: террорист в панике
- Украинская разведка показала, чем Россия убивает Донбасс
- Россиянин прибыл командовать на Луганщину
- В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год15:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.201913:00
- ВСУ начали демонтаж фортификационных сооружений возле Петровского08:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- В оккупированном Енакиево загорелся трамвай10:30
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской16:30
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- Синоптики дали прогноз погоды на выходные16:00
- В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год15:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.201913:00
- Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия (ВИДЕО)12:00
- NASA сообщило стоимость «койкоместа» на МКС для туристов11:00
- Tesla представила свой первый электропикап10:30
- Донецкий "Шахтер" оштрафовали за русский язык10:00
- В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии09:30
- В аэропорту Одессы аварийно сел Boeing 737 со сломанным шасси09:00
- ВСУ начали демонтаж фортификационных сооружений возле Петровского08:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств
- В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год
- Зеленский завтра посетит Луганскую область