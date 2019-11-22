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В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии

22.11.2019 09:30
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В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии

В Испании Национальный суд инициировал расследование участия российской разведки в попытке проведения референдума о независимости Каталонии, передает НВ.
Как сообщается, речь идет о секретном подразделении ГРУ «29 155», занимающееся дестабилизацией в странах Европы.
По имеющимся данным, судья Мануэль Гарсия Кастельон поручил проведение следствия по факту вмешательства со стороны РФ Генеральной информационной комиссии испанской полиции, которая специализируется на борьбе с терроризмом.
В то же время информация о предварительном производстве на данное время хранится в тайне.



Теги: Россия, разведка, расследование, Каталония
 
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