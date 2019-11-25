В Финляндии из-за забастовки отменили 250 авиарейсов

25.11.2019 18:44

В Финляндии в понедельник, 25 ноября, работники почты начали забастовки критических масштабов. Решения трудового спора между почтальонами Финляндии и работодателями не было найдено.

Забастовки солидарности затронут общественный транспорт столичного региона Финляндии, рейсы авиакомпании Finnair, паромное сообщение, работу железной дороги, промышленных предприятий и других.

«Профсоюз работников автомобильной и транспортной отрасли объявил, что поддержит трудовой спор с почтой забастовкой солидарности, начинающейся в понедельник, 25 ноября в 3:00. Это окажет значительное влияние на работу муниципальной транспортной компании HSL», – говорится в сообщении организации.

«Забастовка затронет несколько важных служб в аэропорту Хельсинки, включая наземные службы, такие как загрузка и выгрузка самолетов, заправка самолетов, а также обслуживание клиентов Finnair в аэропорту Хельсинки, кейтеринг и обслуживание на рейсах Finnair», – заявили в авиакомпании. В общей сложности с 25 ноября отменят 250 рейсов.

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