Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)

26.11.2019 12:45

В сети появилось видео ограбления самой богатой коллекции драгоценностей в Европе в Дрездене, где злоумышленники украли из музея "Грюнес Гевельбе" экспонаты на сумму около миллиарда евро. Видео опубликовал местный ресурс Radio Drеsden, сообщает ПРЯМИЙ.

На кадрах видно, как в темноте несколько человек с фонариками ходят по залу и разбивают прочные защитные витрины.

Перед проникновением злоумышленники подожгли подземный электрощит, отключив систему безопасности, и пробрались в обесточенный музей.

Правоохранители вскоре обнаружили сожженное авто злоумышленников на одной из парковок. Поиски грабителей продолжаются.