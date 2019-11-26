Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией

26.11.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией

Сегодня утром, 26 ноября, в столице Грузии спецназ МВД разогнал протестующих, которые блокировали входы в парламент. Об этом сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Полиция применила водомет, к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси были стянуты сотни полицейских.
Местные СМИ сообщают о десяти задержанных, МВД о задержаниях не сообщало.
На проспекте остаются активисты, которые намерены организовать пикеты.
Вчера вечером на митинг с требованием провести парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе собрались от двух до трех тысяч человек.



Теги: Грузия, Тбилиси, протесты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх