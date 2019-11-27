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Власти Нью-Йорка запретили электронные сигареты

27.11.2019 12:00
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Власти Нью-Йорка запретили электронные сигареты

Законодатели Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет. За это проголосовал во вторник, 26 ноября, городской совет, передает РБК-Украина.
Также горсовет поддержал запрет всех жидких ароматизаторов, кроме табака. Сторонники запрета заявили, что они действуют, чтобы защитить молодых людей, чье использование электронных сигарет выросло в последние годы.
Член Демократического городского совета Марк Левин заявил, что "нет более высоких обязательств, чем защита здоровья детей".



Теги: Нью-Йорк, запрет, электронная сигарета
 
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