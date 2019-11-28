Папа Римский пересел на Дачию

28.11.2019 14:00

Новым автомобилем Папы Римского стал эксклюзивный кроссовер Dacia Duster. Над автомобилем работали румынское спецподразделение Dacia в сотрудничестве с кузовным ателье Romturingia, сообщает Корреспондент.net.

"Папамобиль" отличается от других Duster стеклянной надстройкой и уменьшенным клиренсом.

Машина имеет фирменный цвет слоновой кости, салон сделали бежевым. Специально для Папы Римского сзади внутри разместили кожаное кресло, появились дополнительные поручни, а в крыше имеется люк для церемониальных мероприятий.

Отметим, что предшественники понтифика ездили на индивидуальных внедорожниках Mercedes-Benz и Range Rover.