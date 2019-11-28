Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В мире рекордно подорожало кофе

28.11.2019 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В мире рекордно подорожало кофе

Цены на кофе по всему миру повысились из-за информации о низком урожае в Гондурасе, который знаменит своим экспортом арабики, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Forbes.
По сведениям аналитиков, подорожание составило более 23%. Фунт кофе в октябре стоил 0,93 доллара США. В ноябре уровень достиг уже 1,15 доллара. Кроме того, зафиксировано сокращение запасов в мире, которые отслеживают представители товарных бирж.
Гондурас в современном мире — третий по значению экспортер кофе в мире. В целом страна отправляет за рубеж до 10% планетарного объема. Отмечается, что урожай именно в этой стране имеет большее влияние на рыночные данные.



Теги: Гондурас, кофе, подорожание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх