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На Сицилии продают дома за один евро

30.11.2019 11:00
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На Сицилии продают дома за один евро

В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет Корреспондент.net.
На сегодняшний день в Бивоне проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад.
Некоторые из выставленных на продажу зданий находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в реконструкции.
Отмечается, что приобретенный за один евро дом можно превратить в ресторан, магазин или отель. При этом покупатель должен вложить в ремонт около 2500 евро.



Теги: продажа, дом, Сицилия
 
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