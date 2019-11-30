Последние новости раздела
- Китай "закрыл" Гонконг для американских военных кораблей12:30
- США согласились принять в НАТО еще одну страну08:30
- В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста15:00
- На Сицилии продают дома за один евро11:00
- Климкин призвал объявить бойкот Apple из-за "российского Крыма"15:00
- ФСБ заявила о задержании в Севастополе "украинской шпионки"13:30
- Трамп неожиданно прилетел в Афганистан09:30
- В мире рекордно подорожало кофе16:00
- Папа Римский пересел на Дачию14:00
- Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами08:45
На Сицилии продают дома за один евро
30.11.2019 11:00
В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет Корреспондент.net.
На сегодняшний день в Бивоне проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад.
Некоторые из выставленных на продажу зданий находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в реконструкции.
Отмечается, что приобретенный за один евро дом можно превратить в ресторан, магазин или отель. При этом покупатель должен вложить в ремонт около 2500 евро.
Теги: продажа, дом, Сицилия
Читайте также:
- Рынок недвижимости "остановился"
- Рынок недвижимости: Донецк ожидает обвал цен
- Правительство обложит продажу земли стопроцентным налогом
- В Лос-Анджелесе выставили на продажу дом Уолта Диснея
- В Украине землю теперь можно приобрести на аукционе
- Кабмин отменил монополию "Нафтогаза" на газовом рынке Украины
- Луганской медуниверситет получил российскую аккредитацию16:00
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO14:00
- В центре Донецка началась установка новогодней елки12:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря10:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря14:00
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО10:30
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября15:30
- В Станицу Луганскую приехал глава ОБСЕ16:00
- "Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"14:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября13:00
- В Китае выпустили самый большой геймпад в мире17:00
- Луганской медуниверситет получил российскую аккредитацию16:00
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО15:00
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO14:00
- Полиция задержала стрелка, покушавшегося на депутата Соболева13:00
- Китай "закрыл" Гонконг для американских военных кораблей12:30
- В центре Донецка началась установка новогодней елки12:00
- В работе сервиса Ukr.net произошел масштабный сбой11:30
- Найден способ легального обновления Windows до «десятки»11:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря10:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября
- Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год
- На Сицилии продают дома за один евро
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря
- В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста