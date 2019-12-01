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В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста

01.12.2019 15:00
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В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста

В Забайкальском крае РФ рейсовый автобус Сретенск-Чита вылетел с моста и упал на лед реки Куенга, сообщает ТСН.
По официальным данным МЧС РФ, в результате аварии погибли 15 человек, еще 18 получили ранения. Телеграм-канал Mash пишет о 19 погибших, среди которых двое детей. По данным Baza жертв еще больше – 20.
Всего в автобусе находились 43 человека и водитель. Все они – граждане РФ.
По предварительной версии, у частного туристического автобуса Kia рейсом Сретенск - Чита лопнуло колесо. Водитель потерял управление и автобус занесло, он пробил ограждение и упал с моста на замерзшую реку Куенга. Эвакуация пассажиров осложняется тем, что на лед нельзя подогнать тяжелую технику.



Теги: Россия, автобус, авария, жертвы, Забайкалье
 
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