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Китай "закрыл" Гонконг для американских военных кораблей
Китай приостановил возможность доступа в Гонконг американских военных кораблей и самолетов и ввел санкции против американских неправительственных организации через неделю после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон относительно Гонконга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на South China Morning Post.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунинг заявил, что Пекин приостановит рассмотрение запросов, сделанных военными самолетами и судами США, после того, как Трамп подписал Гонконгский закон о правах человека и демократии, который позволяет Вашингтону вводить санкции в отношении должностных лиц, которые нарушают права человека в Гонконге.
Хуа также сказал, что Китай ввел санкции против НПО, таких как Human Rights Watch, за поддержку "насильственных действий" в Гонконге.
Теги: США, Китай, Гонконг, санкции
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