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В Воронежской области опрокинулся автобус с украинцами

03.12.2019 15:30
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В Воронежской области опрокинулся автобус с украинцами

В Воронежской области России опрокинулся рейсовый автобус с украинцами. В результате ДТП пострадали 17 человек, сообщает телеканал 112 Украина.
Как сообщается, всего в автобусе ехали 28 граждан Украины, которые направлялись из Запорожья в Ростов-на-Дону. Детей и подростков среди пассажиров не было. Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя опрокинулся набок.
Отмечается, что раненые находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Семь человек уже уехали попутным транспортом, четверо находятся в пункте обогрева на месте аварии.
К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и восемь единиц техники.
Авария произошла в сложных погодных условиях, в этом районе идет сильный снегопад и метель.



Теги: Россия, Запорожье, Ростов-на-Дону, автобус, авария
 
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