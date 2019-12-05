Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Лукашенко снова "переобулся"

05.12.2019 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лукашенко снова "переобулся"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и вести страну в состав РФ, сообщает НВ.
Об этом Лукашенко заявил во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики.
«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России… Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Заявление президента Лукашенко последовало после активизации в российской прессе и политикуме риторики о создании Союзного государства РФ и Беларуси.



Теги: Россия, Беларусь, Лукашенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх