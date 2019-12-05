Зеленский поговорил по телефону со Скабеевой

05.12.2019 09:00

Скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако поучила вежливый отказ общаться, сообщает Главред.

Запись разговора была обнародована в эфире телеканала Россия 1.

Вас беспокоит Ольга Скабеева. Простите, ради Бога, что я вас отвлекаю", - сказала пропагандистка.

Зеленский россиянке все же ответил, но не захотел общаться.

"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось и произошло. Но так как у вас, я так понимаю, ничего не случилось и не произошло – ни с вашими близкими, ни с родными – я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", - сказал украинский лидер.

Скабеева после трансляции видео заявила, что президент Украины - очень приятный человек.

"Вот такой у нас состоялся "Нормандский формат". Но при этом, страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек", - заявила в эфире она.