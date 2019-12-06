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Time впервые поместил на свою обложку украинского президента

06.12.2019 10:30
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Time впервые поместил на свою обложку украинского президента

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку фотографию президента Украины, сообщает Українська правда.
Владимир Зеленский появился на обложке свежего номера международной версии журнала.
Под фотографией Зеленского размещена надпись: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".



Теги: фотография, журнал, Зеленский
 
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