Time впервые поместил на свою обложку украинского президента

06.12.2019 10:30

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку фотографию президента Украины, сообщает Українська правда.

Владимир Зеленский появился на обложке свежего номера международной версии журнала.

Под фотографией Зеленского размещена надпись: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".