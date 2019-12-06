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Time впервые поместил на свою обложку украинского президента
06.12.2019 10:30
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку фотографию президента Украины, сообщает Українська правда.
Владимир Зеленский появился на обложке свежего номера международной версии журнала.
Под фотографией Зеленского размещена надпись: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".
Теги: фотография, журнал, Зеленский
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