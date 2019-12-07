Чубаров анонсировал марш на Крым

07.12.2019 10:00

Международную мирную акцию - шествие с материковой Украины в аннексированный Крым - планирует провести Меджлис крымскотатарского народа, сообщает Апостроф.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал на пресс-конференции 6 декабря в Киеве.

"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства". Мы идем к себе домой", - сказал Чубаров.

Он добавил, что акция поможет вернуть Россию в правовые рамки после того, как она не выполнила ни одного международного решения по Крыму.

Штаб, который будет заниматься подготовкой и проведением акции, уже создан. Подготовка займет несколько месяцев. Дату начала объявят позже.