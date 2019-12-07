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Чубаров анонсировал марш на Крым

07.12.2019 10:00
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Чубаров анонсировал марш на Крым

Международную мирную акцию - шествие с материковой Украины в аннексированный Крым - планирует провести Меджлис крымскотатарского народа, сообщает Апостроф.
Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал на пресс-конференции 6 декабря в Киеве.
"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства". Мы идем к себе домой", - сказал Чубаров.
Он добавил, что акция поможет вернуть Россию в правовые рамки после того, как она не выполнила ни одного международного решения по Крыму.
Штаб, который будет заниматься подготовкой и проведением акции, уже создан. Подготовка займет несколько месяцев. Дату начала объявят позже.



Теги: Крым, акция, марш, Чубаров
 
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