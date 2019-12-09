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Якутский шаман Габышев начал второй "поход на Москву"
09.12.2019 09:00
Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам сподвижников шамана, Габышев отправился в Москву вечера, 7 декабря. Его сопровождают двое спутников и четыре лайки.
Связаться с самим шаманом корреспонденту Сибирь.Реалии не удалось. Сайт отмечает, что сейчас в Якутии 44 градуса мороза.
Теги: Путин, Москва, Якутия, шаман
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