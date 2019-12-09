Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Якутский шаман Габышев начал второй "поход на Москву"

09.12.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Якутский шаман Габышев начал второй "поход на Москву"

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам сподвижников шамана, Габышев отправился в Москву вечера, 7 декабря. Его сопровождают двое спутников и четыре лайки.
Связаться с самим шаманом корреспонденту Сибирь.Реалии не удалось. Сайт отмечает, что сейчас в Якутии 44 градуса мороза.



Теги: Путин, Москва, Якутия, шаман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх