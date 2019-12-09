Мосгорсуд приговорил экс-министра транспорта Украины к двум годам лишения свободы

09.12.2019 16:30

Московский городской суд приговорил экс-депутата Верховной Рады, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство, к 2 годам колонии общего режима, сообщает Українська правда.

В РФ считают, что "вечером 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом Верховной Рады, совместно с неустановленными лицами, из числа активистов украинских националистических организаций, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине в г. Киев".

В России интерпретировали цель нападения, как "осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами".

Также там заявляют, что действия Рудьковского и других лиц, которые нарушили нормальный порядок работы посольства, причинили имущественный ущерб МИДу РФ на общую сумму более 14,8 млн рублей.