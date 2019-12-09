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Стал известен детальный график нормандского саммита

09.12.2019 12:00
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Стал известен детальный график нормандского саммита

В понедельник, 9 декабря, Париж принимает встречу лидеров нормандской четверки, сообщает НВ.
В переговорах в Париже примут участие президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Встреча состоится в Елисейском дворце в Париже. Ее расписание обнародовал ряд украинских СМИ и пресс-служба Меркель.
График нормандской встречи 2019 с поправкой на киевское время (разница с Парижем — 1 час):
15:55 — лидеры четырех стран должны прибыть в Елисейский дворец.
16:05 — Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с Эммануэлем Макроном. Меркель в это время встретится с Путиным.
16:30 — Зеленский пообщается тет-а-тет с Меркель, в то время как Макрон — с Путиным.
17:00 — четырехсторонние переговоры в нормандском формате с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России.
17:45 — итоговая пресс-конференция Макрона, Меркель, Зеленского и Путина. НВ будет вести ее видеотрансляцию.
После завершения встречи в нормандском формате — личные переговоры тет-а-тет Владимира Зеленского и Владимира Путина.



Теги: саммит, график, нормандский формат
 
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