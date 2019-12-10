Главред "Гордона" поделилась впечатлениями о нормандском саммите

10.12.2019 08:00

Путин очень хотел "протолкнуть" в Конституцию Украины изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, но Зеленский категорически от этого отказался. Об этом написала в Фейсбуке находящаяся в Париже главред издания "Гордон" Алеся Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак:

1) Для Путина самым важным было протолкнуть закон об особом статусе в украинскую Конституцию. Зеленский отказался категорически.

2) По границе не договорились

3) Выборов в 2020 году на Донбассе пока не будет

4) Сурков вел себя крайне агрессивно и эмоционально. Бросался на Ермака

5) Путин общался с Зеленским подчеркнуто уважительно: на вы и Владимир Александрович

6) Диалог договорились продолжить", - написала она.