В Германии умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

10.12.2019 12:30

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен, сообщает Телеканал новостей «24».

В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце. Политику было 83 года.

Информацию о смерти Лужкова уже подтвердили Помощник бывшего мэра Москвы Тимур Шогенов и нынешний московский мэр Сергей Собянин.

Юрий Лужков возглавлял мэрию столицы России с 1992 по 2010 годы.