Румынские пограничники задержали Рефата Чубарова

12.12.2019 11:00

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, как его три часа удерживали румынские пограничники в аэропорту Бухареста, сообщает НВ.

У себя в Facebook он написал, что при прохождении пограничного контроля пограничники изъяли у него паспорт и без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта.

Чубаров отметил, что прилетел в Румынию для встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации в аннексированном Россией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.

После инцидента в ситуацию пришлось вмешаться послу и консулу Украины в Румынии.

«Понятно, что то, что случилось будет предметом обращения посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин моего задержания», — написал он.