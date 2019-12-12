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Румынские пограничники задержали Рефата Чубарова

12.12.2019 11:00
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Румынские пограничники задержали Рефата Чубарова

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, как его три часа удерживали румынские пограничники в аэропорту Бухареста, сообщает НВ.
У себя в Facebook он написал, что при прохождении пограничного контроля пограничники изъяли у него паспорт и без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта.
Чубаров отметил, что прилетел в Румынию для встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации в аннексированном Россией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.
После инцидента в ситуацию пришлось вмешаться послу и консулу Украины в Румынии.
«Понятно, что то, что случилось будет предметом обращения посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин моего задержания», — написал он.



Теги: Бухарест, пограничники, задержание, Чубаров
 
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