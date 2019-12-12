В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)

12.12.2019 11:30

В Мурманской области России загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов", сообщает Телеканал новостей «24».

Пожар на авианосце вспыхнул во время ремонтных работ. Сейчас с верхней палубы идет густой черный дым, площадь пожара – около 600 квадратных метров.

На месте происшествия уже работают спасатели. По состоянию на 10.30 загорелось дизельное топливо.

Mash в телеграмм-канале сообщает, что 6 человек удалось эвакуировать. До сих пор продолжается поиск еще одного человека. Всего – 3 пострадавших, у одного из них черепно-мозговая травма, а у двух других – отравление.