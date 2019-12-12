Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)

12.12.2019 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)

В Мурманской области России загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов", сообщает Телеканал новостей «24».
Пожар на авианосце вспыхнул во время ремонтных работ. Сейчас с верхней палубы идет густой черный дым, площадь пожара – около 600 квадратных метров.
На месте происшествия уже работают спасатели. По состоянию на 10.30 загорелось дизельное топливо.
Mash в телеграмм-канале сообщает, что 6 человек удалось эвакуировать. До сих пор продолжается поиск еще одного человека. Всего – 3 пострадавших, у одного из них черепно-мозговая травма, а у двух других – отравление.



Теги: Россия, пожар, авианосец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх