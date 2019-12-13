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Евросоюз продлил санкции против России

13.12.2019 09:30
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Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз решил на полгода продлить санкции против России, введеные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее решение принял Европейский совет 12 декабря, сообщает телеканал 112 Украина.
Ограничительные меры заключаются в замораживании активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 субъектам.



Теги: Россия, Европейский союз, санкции
 
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