Евросоюз продлил санкции против России

13.12.2019 09:30

Евросоюз решил на полгода продлить санкции против России, введеные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее решение принял Европейский совет 12 декабря, сообщает телеканал 112 Украина.

Ограничительные меры заключаются в замораживании активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 субъектам.