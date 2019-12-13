- Евросоюз представил новую доктрину "климатической нейтральности" 18:40
- Меркель признали самой влиятельной женщиной мира 18:20
- Евросоюз продлил санкции против России09:30
- При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб человек08:30
- В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)11:30
- Румынские пограничники задержали Рефата Чубарова11:00
- Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года10:00
- ФСБ задержала в Мурманске "террориста из Правого сектора"13:00
- В России второй раз задержали шамана, решившего изгнать Путина11:00
- В Минэкономики подсчитали, когда Украина догонит Польшу по уровню зарплат16:00
Меркель признали самой влиятельной женщиной мира
Именитый журнал Forbes составил ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, приложивших руку к установлению мирового порядка и культуры. Первое место в списке уже не впервые досталось 65-летнему канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Первую тройку рейтинга закрыли экс-глава МВФ Кристин Лагард и первый в истории США спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. В десятку вошли первая женщина-глава Европейской комиссии Урсула ван дер Лейен, директор General Motors Мэри Барра и гендиректор крупнейшей оборонной компании в мире Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.
В целом же издание отметило таких женщин как телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II, певицы Рианна, Бейонсе и Тейлор Свифт, дочь президента США Иванка Трамп, а также 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг. Ее издание поместило на 100 позицию рейтинга.
Примечательно, что это не первое издание с мировым именем, которое отмечает упорства юной природозащитницы. На этой же неделе журнал TIME назвал Грету Тунберг человеком года и традиционно поместил ее на обложку свежего выпуска, что вызвало в сети множество споров.
По материалам: https://apostrophe.ua
Теги: Германия, женщина, влиятельный человек, Ангела Меркель, канцлер
- Ангелу Меркель признали самой влиятельной женщиной в мире
- Самой влиятельной женщиной мира вновь признана канцлер Германии
- Меркель стала самой влиятельной женщиной. А Тимошенко - на 47-м месте
- Партия Ангелы Меркель потерпела поражение
- Между Германией и Венгрией разразился дипломатический скандал
- Немцы остались без президента
- Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины 20:51
- В "ЛНР" заявили о возврате ВСУ на свои позиции в зоне разведения сил16:30
- В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс"16:00
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря10:00
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)16:30
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина14:15
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса13:30
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев12:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря10:30
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской16:30
- Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины 20:51
- Свитолина взяла к себе в команду нового тренера20:35
- В США хотят проверить эффективность выделения военной помощи Украине19:36
- Правоохранители назначили 11 генетических экспертиз после трагедии в Одессе 19:04
- Евросоюз представил новую доктрину "климатической нейтральности" 18:40
- Меркель признали самой влиятельной женщиной мира 18:20
- "Укрпошта" запустила онлайн-подписку на печатные издания17:00
- В "ЛНР" заявили о возврате ВСУ на свои позиции в зоне разведения сил16:30
- В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс"16:00
- СБУ обнаружила на границе с Молдовой подпольный "алкопровод" (ВИДЕО)15:15
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)
- В "ЛНР" заявили о возврате ВСУ на свои позиции в зоне разведения сил
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской
- В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 11 декабря
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря
- Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря