Российская ПВО готовится отражать массированные авиаудары по Москве

14.12.2019 15:30

В ходе тренировки по отражению массированного воздушного удара в Московской зоне ответственности сил ПВО подразделения радиотехнических войск (РТВ) обнаружили более 50 сложных воздушных целей, сообщает РБК.

В тренировке приняли участие радиолокационные комплексы «Небо-М», РЛС «Подлет», которые смогли обнаружить низколетящие, аэродинамические, высокоскоростные и баллистические цели условного противника на разных высотах, говорится в сообщении.

Как отметили в Воздушно-космических силах, особое внимание уделялось малоразмерным целям, которые имитировали беспилотные летательные аппараты.