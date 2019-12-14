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Шотландия может повторно провести референдум о независимости

14.12.2019 18:21
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Шотландия может повторно провести референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что высокий результат Шотландской национальной партии (SNP) на выборах 12 декабря позволяет требовать от Лондона разрешения на проведение второго референдума о независимости. 

По результатам выборов, SNP получает 48 из 59 мест, отведенных Шотландии в британском парламенте.

Стерджен отметила, что "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев" и выборы продемонстрировали их желание остаться в составе ЕС.

SNP на следующей неделе подаст официальную заявку на проведение нового референдума о независимости.

По словам Стерджен, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть мандат на Brexit в Англии, но нет мандата, чтобы вывести Шотландию из Евросоюза.

В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев.  Во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовали 62% шотландцев.

Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года, однако несколько раз переносился. 29 октября 2019 года Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

 


По материалам: https://gordonua.com/

Теги: Европейский союз, Великобритания, Шотландия, независимость, референдум
 
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