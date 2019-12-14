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Журналиста НТВ не пустили в Украину
14.12.2019 11:00
Пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского журналиста на территорию Украины. Такую информацию в комментарии УНН подтвердил помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.
"Могу подтвердить. Ему было отказано во въезде в Украину, в частности потому, что при пересечении пограничного контроля было установлено, что он незаконно посещал украинские территории, которые являются временно оккупированными", - сказал Демченко.
По информации источников, речь идет о Сергее Савине, журналисте телеканала "НТВ", занесенном в базу сайта "Миротворец".
Теги: Украина, журналист, запрет, НТВ
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