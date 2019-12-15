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В Польше один украинец зарезал другого

15.12.2019 10:30
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В Польше один украинец зарезал другого

В польском городе Лодзь в результате ножевого ранения скончался 24-летний украинец, сообщает Корреспондент.net.
Трагедия произошла во время распития алкоголя. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего младшего соотечественника. Спасти раненого не удалось.
Произошло это 13 декабря в одном из хостелов, что находится в центре города.
Сейчас гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве.



Теги: Польша, убийство, украинец
 
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