В Севастополе затонул плавучий док с подлодкой

15.12.2019 16:00

В оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док с подводной лодкой Черноморского флота России, сообщает телеканал 112 Украина.

По данным российских СМИ, плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки Б-380, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

Затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока.