CША могут наложить санкции на 350 немецких компаний из-за "Северного потока-2"

16.12.2019 19:07

В реализации проекта "Северный поток-2" принимают участие около 350 немецких компаний, которые могут пострадать в результате американских санкций. Об этом заявил руководитель внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер в комментарии RND.

По его словам, в немецком бизнесе растет беспокойство вследствие намерения Вашингтона ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве российского газопровода.

"Американские санкции против Nord Stream 2 являются плохой новостью для немецкой экономики", - говорит Трайер. По его словам, к этому также добавляется растущая обеспокоенность компаний относительно дальнейшей эскалации торгового конфликта.

"Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках", - прогнозирует Трайер.

Ранее Палата представителей США приняла закон о национальном оборонном бюджете на 2020 год, которым предусмотрены санкции относительно строительства газопровода "Северный поток-2". В Офисе президента Украины выразили благодарность США за поддержку санкций против "Северного потока-2".

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