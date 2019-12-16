- НАТО заявляет об опасной активности российских подводных лодок 20:29
- CША могут наложить санкции на 350 немецких компаний из-за "Северного потока-2"19:07
- В столице Ливии начались бои между армией и повстанцами 18:58
- Великобритания может начать процесс выхода из ЕС до Рождества 17:34
- Российское телевидение показало «интервью» Владимира Зеленского (ВИДЕО)08:30
- В Севастополе затонул плавучий док с подлодкой16:00
- В Польше один украинец зарезал другого10:30
- Премьер-министр Канады выразил поддержку Украине 19:20
- Шотландия может повторно провести референдум о независимости 18:21
- Северная Корея провела новые "секретные испытания" 17:50
НАТО заявляет об опасной активности российских подводных лодок
НАТО утверждает, что активность российских подводных лодок в уходящем году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны. Об этом пишет в понедельник германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад альянса.
По ее данным, в штаб-квартире НАТО идут интенсивные дискуссии о возможном ответе на маневры подлодок РФ. «Россия постоянно активизирует свои операции под водой», — приводит медиагруппа слова представителя альянса Оаны Лунгеску. Она утверждает, что, прежде всего, это касается северной части Атлантического океана и Норвежского моря.
Лунгеску заявила, что НАТО отреагирует модернизацией средств противодействия подводным лодкам и усилением патрулирования. В альянсе отмечают, что маршруты военного снабжения, каналы коммуникации и гражданские торговые пути в Северной Атлантике «имеют жизненно важное значение для безопасности Европы».
В альянсе опасаются, что Москва хочет подорвать связи между ЕС и США в Атлантике, пишет RND со ссылкой на неназванные источники в НАТО. Там предупредили об особой опасности российских ракет подводного базирования. Медиагруппа упоминает при этом подлодки проекта 955 «Борей» и разрабатываемые Россией гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Аналитики НАТО считают, что РФ хочет быть в состоянии проводить операции с использованием своего подводного флота по всему миру. По их оценке, имея значительный перевес в подлодках, Москва смогла бы решить возможный конфликт в Балтийском море в свою пользу. Подлодки также могли бы повредить кабели коммуникации, проложенные по морскому дну, предупреждают эксперты.
По материалам: https://www.capital.ua/
Теги: Россия, война, мир, НАТО, разведка, активность, противостояние
- Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"16:30
- Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России14:30
- Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)12:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" с 16 по 22 декабря11:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 декабря10:00
- Власти "ЛНР" запретили проезд личного транспорта к КПВВ "Станица Луганская"13:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря11:00
- В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами14:30
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря10:00
- Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины 20:51
- НАТО заявляет об опасной активности российских подводных лодок 20:29
- Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием19:23
- CША могут наложить санкции на 350 немецких компаний из-за "Северного потока-2"19:07
- В столице Ливии начались бои между армией и повстанцами 18:58
- В Крыму блокируют украинский радиосигнал17:55
- Великобритания может начать процесс выхода из ЕС до Рождества 17:34
- Зеленский предложил свою версию децентрализации17:19
- Украина заняла 39 место в рейтинге "самых сильных государств" 17:09
- "Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы17:00
- Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"16:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря
- Власти "ЛНР" запретили проезд личного транспорта к КПВВ "Станица Луганская"
- Аваков показал фотографию женщины, взорвавшей Шеремета
- Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)
- Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря
- В Украину возвращается осень
- Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"