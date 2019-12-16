Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Российское телевидение показало «интервью» Владимира Зеленского (ВИДЕО)

16.12.2019 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российское телевидение показало «интервью» Владимира Зеленского (ВИДЕО)

Российское телевидение в воскресенье, 15 декабря, показал "интервью" президента Украины Владимира Зеленского телеканалу "Россия 1", которое он дал во время саммита "нормандской четверки" в Париже, сообщает ТСН.
Съемочная группа канала встретила его в кулуарах саммита и задала вопрос относительно впечатлений от первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
"Первая встреча личная ... Поговорили, поднимали важные вопросы. Сейчас все устали - хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, для встреч такого формата", - сказал Зеленский.
Он также отметил о своей главной цели: "У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, войны в нашей стране. Я очень хочу ... Во-первых, через четыре месяца будет еще встреча, потому что много вопросов - за один раз все не решить. И действительно - разные взгляды на разные вопросы ".



Теги: Россия, интервью, телеканал, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх