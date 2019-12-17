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Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

17.12.2019 11:30
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Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Во вторник, 17 декабря, Специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает НВ.
Соответствующее обвинение ему было предъявлено в 2013 году. Поводом для этого стало приостановление в 2007 году действия Конституции страны и аресте судей Верховного суда Пакистана.
Генерал Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост главы государства с 2001 по 2008 год.
В настоящее время экс-президент находится в Дубае, куда ему было разрешено уехать на лечение в 2016 году.



Теги: президент, Пакистан, приговор, смертная казнь
 
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