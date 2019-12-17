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Определена дата трехсторонних переговоров по транзиту газа
17.12.2019 16:00
Марош Шефчович
Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия на уровне министров пройдут 19 декабря 2019 года. Об этом сообщил бывший замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в Twitter, передает РБК-Украина.
Как отметил министр, пришло время дать позитивный сигнал рынкам и потребителям.
"С нетерпением ждем следующего раунда газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг 19 декабря", - написал он.
Теги: Украина, Россия, Европейский союз, переговоры, газ
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