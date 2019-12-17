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Россия расширила санкции против Украины

17.12.2019 16:30
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Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило санкции против Украины, а также ассортимент запрещенных для импорта украинских товаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Под российские санкции попали бывший руководитель одесской милиции Владимир Босенко, глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак, депутат Александр Иваницкий. Всего в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.
Также правительство России расширило перечень запрещенных для ввоза товаров. Под эмбарго попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.
Кроме того, Россия запретила экспорт макулатуры в Украину.



Теги: Украина, Россия, санкции
 
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